جناح سياسي يكشف رسالته لـ

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد رئيس كتلة بابليون النائب اسوان الكلداني، الاثنين، ان زيارة البابا الفاتيكان ستثمر بنتائج ايجابية، مشيرا الى انه تم ايصال الصورة الحقيقية عن الحشد للبابا.

وقال الكلداني في حديث متلفز تابعه NRT عربية، اليوم (8 آذار 2021)، ان "زيارة البابا ستكون لها نتائج ايجابية، وسنحظى بالدعم الدولي بعد زيارته"، مضيفا أنه "نجحنا بايصال الرسائل الدينية والسياسية الحقيقية عن العراق للبابا".

وأوضح أنه "كانت تصل الرسائل والصورة بطريقة مضللة لقداسة البابا كونه لايعلم ماهي الدماء التي قدمت من الحشد لتحرير الكنائس".

واشار الكلداني، الى ان "البابا اطلع على دور الحشد بتحرير مناطق المسيحيين، وان للحشد الشعبي فضل على المسيحيين بتحرير كنائسنا".

N.A

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