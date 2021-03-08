الامانة العامة لمجلس الوزراء تقرر تمديد الحظر

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين.

وذكرت الامانة في بيان تلقى NRT عربية (8 اذار 2021)، أنه "نظرا للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة".

واضاف انه "تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

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