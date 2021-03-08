العراق يسجل 24 حالة وفاة و 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الإثنين ، تسجيل 24 حالة وفاة و 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتهما 3920 حالة تعافٍ من المرض.

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