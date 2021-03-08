الحشد يضبط معسكراً لداعش شرقي صلاح الدين يضمُ معملاً للتفخيخ

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الحشد الشعبي ، اليوم الإثنين ، ضبط معسكرٍ لتنظيم ”داعش” يضم معملاً للتفخيخ شرقي صلاح الدين .

وقال بيان للحشد إن " ضبطت قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي، معسكراً كاملاً لفلول “داعش” الإرهابي يحتوي معملا للتفخيخ ومخبأ للعجلات في صحراء العيث شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف إن "ذلك جاء خلال المرحلة الثانية من عمليات “ثأر الشهداء” التي أنطلقت، صباح اليوم، إذ عثرت القوات أيضاً على مضافات ثابتة ومؤقتة وأنفاق تابعة لفلول “داعش” الإرهابي في مناطق: عسيلة وغظيبة ودواجي والخاتونية الثانية ، كما عثرت القوات أيضا على عجلة مدمرة لفلول “داعش” الإرهابي ومواد متفجرة c4 ومستلزمات طبية وغيرها".

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