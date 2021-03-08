العراق يصدر قراراً جديداً بشأن حظر التجوال خلال الأسبوعين المقبلين

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تمديد الحظر الوقائي من فيروس كورونا لمدة أسبوعين.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة تقرر تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/2/2021".

وأضافت، "مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

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