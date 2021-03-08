المباشرة بنصب/7/محطات كهرباء ثانوية في واسط

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلن فرع توزيع كهرباء واسط عن المباشرة باعمال انشاء وتنصيب /7/ محطات تحويلية ثانوية في عموم المحافظة.وقال مدير الفرع علي كاطع جاسم لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان :" وزارة الكهرباء ومن خلال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وافقت على إنشاء /7/ محطات كهرباء ثانوية 2×31.5 mva في عدد من مناطق المحافظة ضمن خطة فك الاختناقات عن المحطات القديمة ".وأضاف:" حيث تم توجيه دعوات مباشرة للشركات المنفذة و التي سوف تتم المباشرة قريبا بأعمال النصب، بعد ان تم التنسيق مسبقا و بجهد واضح بتخصيص وتمليك الاراضي الخاصة بمواقع المحطات من خلال التنسيق مع ديوان المحافظة والبلديات، مبينا أن المحطات سيتم نصبها في محطة حي الجهاد ومنطقة الخاجية وحي الزهراء في الكوت ، اضافة الى محطة سعيد بن الجبير في الحي ومحطة بدرة وكذلك محطة جعفر الطيار في النعمانية ومحطة مفرق الزبيدية"./إنتهى

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