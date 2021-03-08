العراق يمدد حظر التجول أسبوعين مع زيادة الإصابات

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، اليوم الاثنين، تمديد حظر التجوال الصحي لمدة أسبوعين.

وتشمل إجراءات حظر التجوال الشامل في العراق لأيام الجمعة والسبت والأحد، بينما يطبق الحظر الجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن تمديد حظر التجول يأتي "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة".

وتشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) بحسب الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات.

كما يأتي القرار للحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً لتوصيات وزارة الصحة.

واضافت أن التمديد يبدأ من التاسع من مارس الحالي، حتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدة على "الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".

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