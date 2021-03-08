الرئيس العراقي يصادق على قانون الناجيات الايزيديات

2021/03/08 | 16:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، على قانون الناجيات الايزيديات والتركمانيات والشبك، فيما بين ان عصابات داعش ارتكبت ابشع الجرائم الانسائي...

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