2021/03/08 | 16:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية… استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل المحافظ المركز الخبري الوطني.

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