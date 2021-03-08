تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات

2021/03/08 | 16:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من توقعات المحللين خلال يناير/كانون الثاني، مع هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية.

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