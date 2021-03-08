العراق بينها.. قوانين دول عربية تعاقب على التحرش الجنسي في أماكن العمل

2021/03/08 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ٨ مارس من كل عام، يحتفل باليوم العالمي للمرأة، في وقت لم تحقق أي دولة هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان الأمم المتحدة، اليوم الإثنين.

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