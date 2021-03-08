ديالى.. اكثر من ألف مقاتل في الحشد الشعبي يشاركون بتأمين الزيارة الكاظمية

2021/03/08 | 16:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، ان اكثر من ألف مقاتل يشاركون في الخطة الامنية لحماية زوار الامام الكاظم عليه السلام.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني لـوكالة /المعلومة/،ان “اكثر من 1000 مقاتل من الحشد الشعبي يشاركون في عملية دعم خطة حماية زوار الامام الكاظم عليه السلام المتوجهين من مختلف مدن وقرى ديالى صوب الكاظمية المقدسة لاحياء ذكرى استشهاده”.

واضاف، ان “الانتشار اعتمد اليات نقاط المرابطة والمفارز الجوالة والثابتة لتامين الطرق الخارجية صوب بغداد بالاضافة الى اسناد الجهد الطبي بفرق من طبابة الحشد الشعبي لتقديم الخدمات العلاجية للزوار على الطرق وفي كل الاتجاهات”، مؤكدا بان “مشاركة الحشد في الخطط الامنية لحماية المناسبات الدينية بدء بعد 2015 لتعزيز لموقف الامني ومنع وقوع اي خروقات”.

وبدات خطة حماية زوار الامام الكاظم عليه السلام في ديالى منذ يوم امس من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع كل التشكيلات الامنية ومنها الحشد الشعبي.



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