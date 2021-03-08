الناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة السيد ستيفان دوجاريك يعترف بصعوبة تعيين ممثل شخصي للامين العام بشأن الصحراء - سعيد الوجاني

2021/03/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد Stéphane Dujarric ..منذ حوالي سنتين عن " استقالة" آخر مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء ، ورغم لهْفتْ الجزائر وجبهة البوليساريو ، وانتظارهما تعيين مبعوث جديد للملف ، وكأن تعيين مبعوث شخصي هو عصا موسى ، ستنزل على رؤوس المتنازعين لفض النزاع رغم أنفهما ...



يخرج الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة السيد Stéphane Dujarri ......





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