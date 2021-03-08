ستالين: مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء الأخير / ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين


ستالين: مزيفو التاريخ (المذكرة التاريخية لعام 1948) – الجزء الأخير / ترجمة عزالدين الحديدي - جوزيف ستالين
2021/03/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#جوزيف_ستالين (المذكرة التاريخية لعام 1948 الصادرة عن مكتب الإعلام السوفيتي لدى مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي تحت إشراف ج.

ستالين وف.

مولوتوف.)IV - تكوين الجبهة "الشرقية" * العدوان الألماني على الاتحاد السوفيتي * التحالف المناهض للهتلريين.

* مشكلة الالتزامات فيما بين الحلفاء.عند التوقيع على ميثاق عدم الاعتداء السوفيتي الألماني في أغسطس 1939، لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي أي شك في أن هتلر سيهاجم الا ......

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