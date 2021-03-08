عندما يترك الشاعر وصيته فهو لايموت أشتي نموذجاً - شه مال عادل سليم

2021/03/08 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شه_مال_عادل_سليم ترك اشتي ( ابو ژيان ) بعد سفره خزينة متكونة من كتب جاهزة وحاضرة للطبع تشبه وصية شعرية .



قصائد اشتي تكمن كل رحلته, وكل عشقه للعراق وشعبه والشهداء التي تغنى بهم طيلة عمره بنزاهة ضمير وروح لا تباري ...أشتي ...خريطة العراق المصلوب أشتي ...دموع اطفال الشهداء أشتي ...صرخة قديسة خاتم الزواج المسروق ...أشتي....



هذا القديس الذي يستفيق قبل خيوط الفجر..ولا ينام قبل انطفاء النجوم ..



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