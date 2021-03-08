2021/03/08 | 16:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يشكل لجنة "برئاسة المستشار" لدعم المرأة في الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/08 | 16:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يشكل لجنة "برئاسة المستشار" لدعم المرأة في الداخلية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يشكل لجنة "برئاسة المستشار" لدعم المرأة في الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).