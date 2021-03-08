مكتب الاعلام يكرم صحافياته

2021/03/08 | 16:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني بتكريم الموظفات والصحافيات العاملات في المكتب بمناسبة يوم 8 آذار يوم المرأة العالمي.

وجرى التكريم في مراسم اقيمت اليوم الاثنين 8/3/2021، حيث قام ستران عبدالله عضو المجلس القيادي والمشرف على مكتب الاعلامي بمنح شهادات تقدير للموظفات والصحافيات في المكتب.

وقال ستران عبدالله خلال المراسم ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤمن بنضال المرأة في كل زمان وكان المرأة جنبا الى جنب مع الرجل في النضال.

PUKmedia / خاص

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