المجمع الفقهي: المسيح أقاموا شعائرهم والشيعة يستعدون للزيارة.. ونحن تغلق مساجدنا!

2021/03/08 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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دعا المجمع الفقهي العراقي، الاثنين، الى التراجع عن قرار غلق المساجد، مبينا ان المساجد رسمت صورة في الالتزام بالاجراءات الوقائية فاقت فيها المستشفيات.

وقال عضو المجمع، مصطفى البياتي، في منشور له على "فيسبوك" تابعه NRT عربية، اليوم (8 آذار 2021)، ان "المساجد مهبط الرحمات، وقد رسمت صورة في الالتزام الصحي تفوقت على المشافي الصحية".

وأضاف البياتي، ان "البابا فرنسيس أقام شعائره الدينية وهذا حق له، واليوم يجري الاستعداد من قبل اخواننا في البلد للزيارة الرجبية وهذا من حقهم، فكلي أمل بالمسؤولين في بلادي أن يتراجعوا في قرار غلق المساجد وهذا حق أهلها".

وتابع، "اجمع العلماء على عدم شرعية غلق المساجد بناء على رأي الثقاة من الاطباء".

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