القانونية النيابية تكشف تفاصيل اجتماع مناقشة قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/08 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

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كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، تفاصيل الاجتماع الذي يعقد الان بحضور رئاسة المجلس ورؤساء الكتل لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة، عمار الشبلي لـ NRT عربية اليوم، (8 آذار 2021)، "وجود شبه اجماع على المضي بالتصويت بعد حل اغلب الخلافات على القانون"، مشيرا إلى ان "المواد المتبقية من مشروع القانون مادتين متعلقتين بكيفية اتخاذ القرارات داخل المحكمة وآلية تشكيلها".

وعن الانباء التي تحدثت عن مقاطعة بعض القوى لجلسة الموازنة في حال لم يتم تمرير قانون المحكمة الاتحادية، أوضح الشبلي، أن "الموازنة حاجة ملحة كونها تتعلق بعيش المواطن وتقديم الخدمات"، مشددا على أهمية "أهمية المضي بقانون المحكمة الاتحادية كونه من أسس النظام الديمقراطي في العراق".

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