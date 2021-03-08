استمرار انخفاض مبيعات المركزي في مزاد العملة

2021/03/08 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 58 في المئة لتصل الى 45 مليون دولار.

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