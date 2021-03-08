الحشد الشعبي يضبط معسكرا لـ داعش يضم معملا للتفخيخ شرق صلاح الدين

2021/03/08 | 16:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلن الحشد الشعبي، الاثنينن، ضبط معسكر لـداعش الارهابي يضم معملا للتفخيخ شرق صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوات اللواء التاسع بالحشد الشعبي، ضبطت معسكرا كاملا لفلول داعش الإرهابي يحتوي معملا للتفخيخ وتخبئة العجلات في صحراء العيث شرق محافظة صلاح الدين”.

وأضاف، أن “ذلك خلال المرحلة الثانية من عمليات ثأر الشهداء التي انطلقت، صباح اليوم، إذ عثرت القوات أيضا على مضافات ثابتة ومؤقتة وأنفاق تابعة لفلول داعش الإرهابي في مناطق: عسيلة وغظيبة ودواجي والخاتونية الثانية”.

وأشار الى أن “القوات عثرت أيضا على عجلة مدمرة لفلول داعش الإرهابي ومواد متفجر c4 ومستلزمات طبيه وغيرها”.



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