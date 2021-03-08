الجائحة تضرب بحصيلة وبائية ثقيلة في العراق

2021/03/08 | 16:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الإثنين، إلى أكثر من 731 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4400 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 8 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 4400 إصابة، و24 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3900 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 90.9%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 52 ألف شخص، 413 منهم تحت العناية المركزة.

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