مرور البصرة تدعو أصحاب السيارات ’المعلّاية’ إلى المراجعة لإنجاز معاملاتهم

2021/03/08 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت مديرية مرور البصرة، الاثنين، اصحاب المركبات والتي يطلق عليها "المعلّاية" الى المراجعة لغرض انجاز معاملاتهم.

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وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 اذار 2021)، إنها "تدعو اصحاب المركبات والتي يطلق عليها (المعلاية)، وهي المركبات التي سجلت بموديلات غير موديلاتها الحقيقية والتي تم ترويجها وانجاز كتاب التصحيح فيما يخص الموديل من الكمارك ضمن فترة الـ( 6 أشهر ) إلى المراجعه لغرض انجاز معاملاتهم".

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