2021/03/08 | 17:00 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 مارس 2021 | 04:33 مساءً | عدد القراءات : 52

الصحة تسجل 24 وفاة و4468 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، اعداد اصابات كورونا الجديدة في البلاد

ووفقآ للموقف الوبائي الذي اصدرته الوزارة، فإن عدد الإصابات الجديدة بلغت 4468 إصابة، مع 3920 حالة شفاء".

كما اشارت الوزارة ايضاً إلى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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