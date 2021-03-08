كورونا والعقل الجمعي

2021/03/08 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف الجميع أن "العقل الجمعي/ الجماهيري" ليس له وجود مُتَعيّن/ ملموس في الواقع، وإنما يُعْرف/ يُسْتَدل عليه، بِمُجْمَل تمظهراته المتعينة التي تنتقل من وقائعيتها كحوادث فردية، غير دالة في تفردها؛

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