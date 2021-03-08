التعليم تعلن فرصة جديدة لطلبة معادلة الشهادة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة

2021/03/08 | 17:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن فرصة جديدة لطلبة معادلة الشهادة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه “التزاما بالاشتراطات العلمية ومراعاة للظروف الاستثنائية الحالية، قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الطلبة الذين استنفدوا المحاولات الامتحانية المتعلقة بمعادلة الشهادة في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة فرصة جديدة يخيرون فيها بين أداء امتحان الرصانة أو دراسة السنة الأخيرة في الكليات المعنية دواما وامتحانا”.

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