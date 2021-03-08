بالصور.. يوم المرأة العالمي في عدة مدن باقليم كوردستان

2021/03/08 | 17:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجريت العديد من المراسيم والفعاليات في يوم المراة العالمي اليوم الاثنين في مدن حلبجة وكرميان وكفري وقضاء شارزور والعديد من المدن والبلدات في اقليم كوردستان، فضلا عن عرض العديد من الاعمال والفعاليات النسائية.

وقامت شبكة مراسلي PUKmedia بتغطية تلك الفعاليات:

في كفري، وامام جمعية نساء كفري، تم افتتاح معرض للفنانة شيوه حسين ضم اكثر من 20 لوحة عن النساء، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وفي كرميان، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، في 8 مارس، قامت مجموعة (اليد الملونة) لنساء رزكاري بعرض اعمالها اليدوية في جامعة كرميان.

وعلى الصعيد نفسه، تم تنظيم ورشة عمل من قبل منظمات نسائية ورجال دين حول معدل الطلاق والعنف ضد المرأة.

وفي شارزور، اقيمت عدة فعاليات، تضمت عرض اعمال يدوية وعرض لوحات وماكولات كوردية، شارك فيها 30 امرأة بعرض اعمالهن اليدوية.

وفي حلبجة، احتفلت نائب مسؤول مركز 9 لتنظيمات شارزور وهي امرأة مع اعضاء المركز من النساء، بيوم المرأة العالمي عن طريق الدوام بالزي الكوردي.

PUKmedia مراسلونا:

حیدر زەنگنە/کفري

زمناکو یحیایي/گەرمیان

محمد رەسول/ شارەزور

کوسار محمد/حلبجة

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