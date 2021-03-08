بالتزامن مع تمديد الحظر.. الصحة تكشف عن خطر كبير

2021/03/08 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عدم اطمئنان الوزارة للوضع الوبائي في العراق رغم الاعلان عن تمديد الحظرين الشامل والجزئي لأسبوعين ينتهيان في الـ 22 من آذار الحالي.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة في تصريح صحفي، اليوم (8 اذار 2021)، إن "هناك توقعات بارتفاع عدد الإصابات في العراق، بسبب عدم الالتزام الواضح من المواطنين بالاجراءات الصحية".

واضاف، ان "الوزارة لديها خشية كبيرة من خروج الوضع عن السيطرة، وارتفاع أعداد الوفيات بسبب عدم توفر الأسرة الخاصة بمرضى كورونا، وعدم حصولهم على الأوكسجين الكافي لهم".

واوضح، ان "الوزارة حتى الآن تسيطر على الوضع من الناحية العلاجية، ولكنها غير مطمئنة من ما سيحدث خلال الايام القادمة، لذا فكل شيء وارد بخصوص فرض الحظر الشامل أو استمرار الإجراءات كما هي عليه الآن".

وتابع، انه "لا سبيل سوى الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي للخلاص من جائحة كورونا، وهذا ما اوصت به المنظمات في العراق".

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اعلنت في وقت سابق عن تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي والكلي لمدة أسبوعين.

ا.ح

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