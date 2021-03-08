التعليم تعلن عن قرار يخص طلبة معادلة الشهادة في ثلاث اختصاصات طبية

2021/03/08 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة التعليم العالي، الاثنين، عن فرصة جديدة لطلبة معادلة الشهادة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت منح الطلبة الذين استنفدوا المحاولات الامتحانية المتعلقة بمعادلة الشهادة في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة فرصة جديدة يخيرون فيها بين أداء امتحان الرصانة أو دراسة السنة الأخيرة في الكليات المعنية دواما وامتحانا.

وأضافت، أن ذلك “التزاما بالاشتراطات العلمية ومراعاة للظروف الاستثنائية الحالية”.



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