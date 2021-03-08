الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

2021/03/08 | 17:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية.

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