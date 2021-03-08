أسعار النفط تتحول للهبوط بعد مكاسب قوية

2021/03/08 | 17:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد مكاسب قوية دفعت "برنت" أعلى 70 دولاراً.

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