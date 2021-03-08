اقتصادي: القروض ستنهك البلاد والحل الوحيد حصول معجزة في اسعار النفط

2021/03/08 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف الخبير الاقتصادي، عون الدفاعي، الاثنين، ان الحل الوحيد للعجز المالي حصول معجزة في اسعار النفط ولا يكمن في الاقتراض الخارجي والمحلي كونه سينهك ميزانة الدولة كثيرا.

وقال الدفاعي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” ارتفاع اسعار النفط امر ايجابي لكن لا يكفي لمعالجة مشكلة العجز وتجنب العراق ازمة الاقتراض”، مؤكدا ان” العراق بحاجة الى عام كامل من استمرار اسعار النفط وبشكل غير قابل للأزمات المفاجئة لكي يعيد توازنة الاقتصادي ويبدأ بمعالجة العجز المالي في الاقتصاد”.

واضاف، ان” في حال ارتفاع أسعار النفط الى ما فوق الـ80 دولارا فان العجز المالي سيبدأ بالتقلص في الموازنة ويغني البلاد عن ازمة جديدة وهي الاقتراض المحتمل الذي سيكون بمثابة رهن الدار للمدان له”.

ونوه الدفاعي الى ان”الطب على النفط في السوق العالمي بدأ يزيد بشكل كبير هذه الفترة وان ارتفاع اسعار نفط البصرة الخفيف وتجاوزه برنت الامريكي بواقع 71 دولار مقابل 70 دولار امر ايجابي ودعوة الى الاقتصاديين في الحكومة الى استثمار هذا الارتفاع”.

واشار الى ان “الاقتصاديين يرون بان المرحلة المقبلة مرحلة اللقاحات وحرب العلاجات الكبيرة وبالتالي فان توجهات السوق النفطية في العالم على إثر زيادة لقاحات فيروس كورونا مما زاد الطلب على النفط في الأسواق العالمية وهذه الزيادة قد تحدث طفرة اقتصادية على المستوى العالمي”.انتهى / 25ر

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