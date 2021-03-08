الثورة المُضادة في المَجَر عام 1956- خطاباتها وأسلحتها (4) - مالك ابوعليا

2021/03/08 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب الموضوع: الشيوعي الهنغاري يانوس بيريتشالفصل الخامس: القوى الاشتراكية في مواجهة قُوى الثورة المُضادة والخيانة (من 23 تشرين الأول الى 4 تشرين الثاني 1956).أ- التحضير للنهوض"كان من سمات الانتفاضة المجرية أنها كانت تمظهراً عفوياً".



تم اقتباس هذا المفهوم على نطاقٍ واسعٍ من مقال رينيه بايوت René Payot في العدد الأول من دورية الناتو الشهرية Occident في الأول من أيار من عام 1957 ت ......





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