الإعمار: إنجاز 70% من جسر الكارضية في واسط

2021/03/08 | 17:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، إنجاز 70% من أعمال مشروع جسر الكارضية في محافظة واسط.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجسر يتكون من ممرين، ويبلغ طوله مع المقتربات 550م وعرضه 28م". وأضافت أن "الاعمال الحالية تتضمن التسليح والقالب للفضائين الخامس والسادس، فضلاً عن اعمال الجسر الرئيس الواقع على الطريق الحولي لمدينة الكوت حيث يربط المحافظة بالمحافظات الجنوبية". ونوهت بأن "العمل يجري عن طريق شركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية وإشراف دائرة الطرق والجسور، كما أن الجهة الفاحصة هي المركز الوطني للمختبرات الإنشائية".

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