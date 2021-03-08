2021/03/08 | 17:31 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 مارس 2021 | 05:12 مساءً

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امتحان او اعادة السنة الاخيرة..



التعليم تمنح فرصة لمعادلة شهادات كليات طبية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، فرصة جديدة لطلبة معادلة الشهادة في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.



وذكرت الوزارة في بيان انه"التزاما بالاشتراطات العلمية ومراعاة للظروف الاستثنائية الحالية، قررت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح الطلبة الذين استنفدوا المحاولات الامتحانية المتعلقة بمعادلة الشهادة في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة فرصة جديدة".



واضافت، انهم"سيخيرون فيها بين أداء امتحان الرصانة أو دراسة السنة الأخيرة في الكليات المعنية دواما وامتحانا".

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