الكهرباء تكشف عن زيادة في المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري

2021/03/08 | 17:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، الاثنين، عن دخول 660 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري، فيما أشارت إلى أن الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز لاعتماده في تشغيل المحطات الكهربائية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “الوزارة تسعى بدخول ما يقارب 660 ميكا واط من محطة واسط الحرارية، بجهود ملاكات وزارة الكهرباء الوطنية […]

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