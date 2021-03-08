بالفيديو.. انطلاق تظاهرات عارمة في محافظة المثنى

2021/03/08 | 17:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تجددت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة المثنى، الاثنين، للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه اثر تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال مراسلنا اليوم، (8 آذار 2021)، ان "التظاهرات تجددت مرة أخرى للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه بعد الفشل المتراكم بالبنى التحتية للمحافظة والتي لاتزال تتصف بالفقر والحرمان".

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