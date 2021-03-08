محافظ الديوانية يصف المحتجين بـ”المخربين”

2021/03/08 | 17:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – NNC هاجم محافظ الديوانية زهير الشعلان اليوم الاثنين الاحتجاجات الجارية في المحافظة المطالبة بإقالته، بأنها تظاهرات مأجورة ومدفوعة من جهات سياسية تحاول زعزعة أمن المحافظة وحرق الممتلكات.وقال الشعلان في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، بأن “عدد من الأفراد المأجورين من جهات سياسية لم يسمها دفعت بمجموعة من المخربين، لزعزعة أمن المحافظة وحرق ممتلكات […]

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