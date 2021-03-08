عاد مجرى الدم في شوارع الناصرية الباسلة - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/08 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي هكذا وبكل بساطة يظهر رخص الإنسان الخالق والمدبر الرائع لجميع مستلزمات الحياة بعقله الراقي سبعة شهداء وخمسون جريح يمدون أيديهم لمطاليبهم المشروعة فلم يجدوا إلا الرصاص الحي والعنف المفرط ببرودة أعصاب (والجاني الطرف الثالث) ..



ومن هو الطرف الثالث الجاني ؟..



إنه مجهول الهوية وتذهب الدماء كما ذهب سابقاتها في لجان التحقيق التي ما أسهل تأليفها وإطلاق أحكامها ..



وتبدأ مهزلة الشهيد في الوقوف دقيقة صمت حداد ......





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