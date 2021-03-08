وزير الزراعة يعلن عن الموافقة بجدولة قروض المبادرة الزراعية

2021/03/08 | 17:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، حصول الموافقة بجدولة قروض المبادرة الزراعية.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، بانه”نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها وزير الزراعة محمد الخفاجي من أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانو منها، اثمرت وبعد مباحثات معمقة و مطولة بموافقة وزارة المالية بجدولة […]

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