الصناعة تعلن قرب افتتاح مصنع بطاريات بغداد وخطة لتأهيل معاملها

2021/03/08 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة الصناعة والمعادن، قرب افتتاح مصنع بطاريات بغداد، وفيما كشفت عن تفاصيل خططها بشأن إعادة تأهيل معاملها، أكدت توقيع مذكرة تفاهم مع الإقليم لتوحيد القوانين والقرارات الخاصة بالصناعة.وقال مستشار الوزارة عمار الجنابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إنه "برعاية واشراف وزير الصناعة والمعادن تمت اعادة تأهيل معمل اسمنت كبيسة بطاقة انتاجية تصل الى 142 ألف طن شهريا، من الاسمنت المقاوم والعادي".وأضاف، أن "النسبة الانتاجية للمعمل تبلغ 95% من الطاقة التصنيعية حيث يعمل بالتقنيات الحديثة"، مؤكدا أن "المعمل تم افتتاحه في محافظة الانبار بحضور وزير الصناعة ونائب المحافظ وقائد عمليات الانبار ومستشار وزارة الصناعة لشؤون التنمية ومدير عام شركة الاسمنت العراقية".وأشار الى أنه "سيتم افتتاح بقية المعامل المتوقفة وضمن الخطة المرسومة لها"، مؤكدا أن "الخطة التأهيلية لمعامل الوزارة تعمل بوتيرة متصاعدة".وأوضح، أن "هناك خطة متوسطة المدى تم بدء العمل بها، وهناك خطة لتشغيل جزء من المعامل المتوقفة خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل على اعداد خطة مناسبة لتأهيل بعض المعامل من اجل زيادة كفاءة المنتج المحلي وتقليل كلفته ومنافسته للاجنبي".ولفت الى أن "الوزارة تتجه نحو استخدام التطور التكنلوجي في عمل المصانع حيث إن هناك معدات ومنتجات لا تفي بالغرض، كون القدرة التسويقية لها ضعيفة"، مؤكدا أن "الايام المقبلة ستشهد افتتاح مصنع بطاريات بغداد".وبشأن إقليم كردستان أكد الجنابي أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة في الاقليم من أجل توحيد القوانين والقرارات"، لافتا الى أن "هناك خطة مع الاقليم لرسم الخارطة الصناعية في العراق".

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