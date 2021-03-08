2021/03/08 | 18:03 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 8 مارس 2021 | 05:44 مساءً | عدد القراءات : 28

الكهرباء: دخول 660 ميكاواط للمنظومة الوطنية

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن دخول 660 ميكاواط إلى المنظومة الوطنية خلال الشهر الجاري، مؤكدة أن العمل جار في المراحل النهائية لايصال التيار الكهربائي الى مطار الناصرية المدني، مبينة أن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه بدعم الوزارة من خلال الموازنة لزيادة ساعات التجهيز في ذي قار، فيما أشارت إلى أن الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز لاعتماده في تشغيل المحطات الكهربائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى: إن "الوزارة تسعى بدخول ما يقارب 660 ميكا واط من محطة واسط الحرارية، بجهود ملاكات وزارة الكهرباء الوطنية بعد أن تكمل الصيانات على المحطات التوليدية رقم 3 و4 خلال الشهر الجاري".

وأضاف: ملاكاتنا استطاعت إيصال التيار الكهربائي لمطار الناصرية المدني، وهذا يعتبر مشروعا استراتيجيا، حيث أن العمل جار لاستكمال المراحل النهائية".

وأشار إلى أن "وزير الكهرباء استعرض خلال استضافته في مجلس النواب مساعي وزارته للمضي بخطة استراتيجية في محافظة ذي قار، بعد زيادة المخصصات المالية للوزارة".

وذكر أن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وجه الى دعم وزارة الكهرباء من خلال تخصيص اموال داخل الموازنة للمضي عن رفع الحيف والظلم عن محافظة ذي قار من خلال ملف الكهرباء".

وأوضح أن "الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز، لاعتماده في تشغيل محطات الكهرباء، اضافة الى سعيها في تنويع مصادر الطاقة".

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