المرأة العراقية.. حقوق في يومها العالمي

2021/03/08 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

ونحن نمضي قدما في القرن الواحد

والعشرين لازالت بعض التقاليد القبلية

الموروثة ظلما وعدوانا لاتريد ان تفقه

ان المرأة مخلوق كريم وجنس عظيم.





هذا الصنف من البشر لايريد ان يعي حقيق

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