2021/03/08 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – NNC علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، على لقاء المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني والبابا فرنسيس.وقال بايدن في نص التعليق على الزيارة التي نشرها البيت الابيض ان “رؤية البابا فرنسيس يزور المواقع الدينية القديمة، بما في ذلك مسقط رأس إبراهيم التوراتي، وقضاء بعض الوقت مع آية الله العظمى، علي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بايدن يعلق على لقاء السيستاني والبابا المركز الخبري الوطني.

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