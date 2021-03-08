حسنا جليل.. أفغانية تحدت

2021/03/08 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد قليل من النساء نجحن في فرض أنفسهن وإحداث تغيير في مجتمعات تتعصب للذكورية، لا سيما تلك التي تختلط فيها الأفكار "الأبوية" بالتسلط الديني، مثل أفغانستان.

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