2021/03/08 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئيس التركي، إن الولايات المتحدة منعت توريد 30 طائرة هليكوبتر هجومية تركية الصنع من طراز ATAK إلى باكستان.

وأضاف قالين في تعليقه على العقوبات الأمريكية بسبب شراء أنقرة صواريخ “إس-400” الروسية، أن صفقة شراء باكستان للمروحيات التركية من المرجح الآن أن تكون من نصيب الصين.

ووكان المتحدث باسم الصناعات العسكرية التركية قد صرح أن تركيا وباكستان وقعتا عقدا في يوليو عام 2018، بشأن توريد 30 طائرة هليكوبتر تركية من طراز “ATAK”، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تعد أكبر عقد في تاريخ تركيا في مجال تصدير الأسلحة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.5 مليار دولار.



انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تمنع تركيا من بيع 30 مروحية إلى باكستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تمنع تركيا من بيع 30 مروحية إلى باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).