اجتماع برئاسة الحلبوسي لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/08 | 18:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل، لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا قبل انعقاد الجلسة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل، لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا قبل انعقاد الجلسة”.

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