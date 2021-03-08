الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالمستهل بعد تمرير حزمة التحفيز

2021/03/08 | 18:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة.

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