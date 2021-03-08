أول عربية تتخطى حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب (فيديو)

2021/03/08 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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تمكنت المغنية المغربية، نورا فتحي حاجز، من تخطي حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب في أغنية كليب "ديلبير" التي تعد أول أغنية هندية تحصد مثل هذه الأرقام في البلاد، لتصبح أول امرأة عربية أفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وحصد مقطع فيديو كليب "ديلبيرDilbar" للمغنية والراقصة نورا فتحي، ذات الأصول المغربية التي تعمل في السينما الهندية مليار مشاهدة، محطما الأرقام القياسية وقتها، حيث تجاوز الكليب 21 مليون مشاهدة في أول يوم من إصداره.

واحتفلت نورا فتحي بإنجازها الذي حققته في مكتب T-Series في مومباي كأول امرأة عربية أفريقية تحقق هذا الإنجاز، حيث نشرت صورا عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وكتبت: "يا لها من مفاجأة مذهلة ..



شكرا يا رفاق!".

وأضافت: "اليوم أصبحت أول امرأة عربية أفريقية تصل إلى مليار شخص على موقع يوتيوب #dilbar! ولم يكن باستطاعتي فعل ذلك بدون حبكم ودعمكم..



ممتنة للأبد..



والمزيد قادم في المستقبل".

وظهرت أغنية كليب "ديلبير" في فيلم Satyameva Jayate للمخرج ميلاب زافيري عام 2018، والذي لعب دور البطولة فيه جون أبراهام، بينما ألهبت نورا فتحي حماس الجمهور بمهاراتها في الرقص الشرقي، ما يجعل الكليب أول أغنية هندية تحصد مثل هذه الأرقام في الهند.

وتفوقت فتحي بهذا الإنجاز، على مواطنها سعد لمجرد الذي كان يطمح لتحقيق لقب أول فنان عربي أفريقي يحقق نسبة المليار مشاهدة من خلال فيديو كليب أغنيته الشهيرة "أنت معلم"، والتي دشن لها "حملة المليار" كي ينال اللقب.

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