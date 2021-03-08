الرئيس الاميركي يعلق على زيارة البابا الى العراق ولقائه بالسيستاني

2021/03/08 | 18:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الرئيس الاميركي جو بايدن، الاثنين، ان زيارة البابا للعراق ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني رمز للامل للعالم بأسره.

وذكر بايدن في تعليق نشر على الموقع الرسمي للبيت الابيض، اليوم (8 اذار 2021)، ان "العراق بلد غارق في التنوع الديني والعرقي، كما أنه موطن لواحدة من أقدم المجتمعات المسيحية وأكثرها تنوعا في العالم".

وأضاف، ان "زيارة البابا فرنسيس كان أول زيارة تاريخية ومرحب بها للبلاد، لقد بعث برسالة مهمة، كما قال البابا فرانسيس نفسه، مفادها أن الأخوة أكثر ديمومة من قتل الأخوة، وأن الأمل أقوى من الموت، وأن السلام أقوى من الحرب".

واوضح، ان "رؤية البابا فرنسيس يزور المواقع الدينية القديمة، بما في ذلك مسقط رأس إبراهيم التوراتي، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني في النجف، وإقامة الصلاة في الموصل المدينة التي عانت قبل بضع سنوات فقط من فساد وتعصب جماعات متطرفة مثل (داعش) هو رمز الأمل للعالم بأسره".

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